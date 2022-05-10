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В московской больнице произошел пожар
Фото: агентство «Москва»
Пожар произошел в городской клинической больнице №71 в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник агентства, возгорание произошло в терапевтическом корпусе на четвертом этаже здания. Из больницы эвакуировали 40 человек.
Позднее пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Пострадавших в результате произошедшего нет. Причину возгорания устанавливают.
В апреле пожар произошел в многоэтажном доме в Новой Москве. Причиной возгорания стал взрыв электросамоката. В результате погиб один человек, еще пятеро жильцов пострадали.