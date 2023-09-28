14:37, 28 сентября 2023
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Названы сроки окончания бабьего лета в Москве
Синоптик Тишковец заявил о завершении бабьего лета в Москве с 1 октября.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
О завершении бабьего лета в Москве с воскресенья, 1 октября, заявил в беседе с ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже через три дна в столицу придет осенняя погода.
«Ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени», — сказал синоптик.
Он подчеркнул, что сентябрь этого года не побил климатический рекорд, хоть и стал фактически четвертым летним месяцев со среднестатистическая температурой в 15 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о «сильнейшем похолодании» в Москве 25 сентября.