Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

О завершении бабьего лета в Москве с воскресенья, 1 октября, заявил в беседе с ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже через три дна в столицу придет осенняя погода.

«Ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени», — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что сентябрь этого года не побил климатический рекорд, хоть и стал фактически четвертым летним месяцев со среднестатистическая температурой в 15 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о «сильнейшем похолодании» в Москве 25 сентября.