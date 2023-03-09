Перечислены округа-лидеры по количеству новостроек в Москве

Округа-лидеры по количеству предложения жилья в новостройках старой Москвы перечислили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».

«С начала 2023 года на рынке новостроек старой Москвы вышло в продажу 35 корпусов в 26 проектах. Первое место по открытию продаж в новостройках делят Западный и Южный административные округа с одинаковым показателем — шесть корпусов в четырех проектах», — говорится в сообщении.

На второй строчке расположился Центральный округ, на третьей — Юго-Восточный и Восточный. А пятерку лидеров замкнули Северо-Восточный с Северо-Западным и Юго-Западный и Зеленоградский административные округа.

Ранее были названы столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду. Это Арбат, Пресненский район и Хамовники. Арендовать жилье здесь в среднем стоит около 200, 190 и 180 тысяч рублей в месяц соответственно.