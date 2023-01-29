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12:56, 29 января 2023
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Названы московские адреса комедий Леонида Гайдая

Названы московские адреса комедий Леонида Гайдая
Кадр: фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Московские адреса комедий знаменитого режиссера Леонида Гайдая назвал «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. Сам Гайдай жил на улице Черняховского в районе Аэропорт, и столица запечатлена во многих его картинах.

«Как вы помните, "Операция "Ы"" начинается с того, что Шурик под проливным дождем ждет автобуса. Это происходило на Комсомольском проспекте перед домом 5/2», — рассказал Бурт. Сцены на стройке снимались на «Мосфильме» и в районе Свиблово, а эпизод, где Шурик и студентка Лида садятся в трамвай, снят в районе дома №5 по 1-му Сельскохозяйственному проезду.

В фильме «Иван Васильевич…» царь Иван Грозный в исполнении актера Юрия Яковлева смотрит на Москву с балкона дома на Новокузнецкой улице. А кадры из культовой комедии «12 стульев» снимались на Комсомольской площади, а также в районе Арбата, Таганки и Сретенки.

Ранее Бурт раскрыл подробности отношений Гайдая с женой. С будущей супругой Ниной режиссер познакомился во время учебы во ВГИКе.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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