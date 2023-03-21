Названы округа-лидеры по количеству переехавших по программе реновации москвичей

Округа-лидеры по количеству переехавших по программе реновации москвичей назвал на официальном сайте мэра Москвы министр Правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Отмечается, что в целом минувшей зимой новое жилье получили около 6,5 тысячи человек.

Больше всего москвичей переехали по программе реновации в Юго-Восточном административный округе — более 1,4 тысячи горожан. На втором месте в рейтинге оказался Восточный округ, где переселились более 1,1 тысячи жителей столицы, а на третьем — Северный округ (почти 1,1 тысячи москвичей).

На четвертой и пятой строчке расположились Юго-Западный и Западный административные округа, где получили квартиры в новостройках 873 и 758 жителей.

Ранее были названы новые площадки реновации жилья в Москве. Они расположились в восьми районах четырех административных округов столицы.