Названы округа Москвы с наибольшим количеством советского жилья

В двух округах Москвы преобладает жилье, построенное до 1990 года. Речь идет о Восточном и Юго-Западном административных округах, сообщили РБК аналитики «Домклик».

Так, на востоке города девять процентов жилых домов построены до 1959 года, 18 процентов зданий возводилось в 1960-х годах, 21 процент — в 1970-х и семь процентов — в 1980-х годах. Десять процентов об общей экспозиции составляют дома, построенные в 1990-х годах, восемь процентов — в 2000-х и 22 процента зданий построено в 2010 года или позже.

На юго-западе доля домов, построенных в 2010 году или позже, также составляет 22 процента. 13 процентов приходится на здания 2000-х годов, десять процентов — 1990-х годов, семь процентов — 1980-х годов. Еще 21 процент жилых зданий возведены в 1970-х годах, 18 процентов — 1960-х годах. Девять процентов жилых объектов появились в округе до 1959 года.

Ранее были определены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках.