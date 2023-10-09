Определены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках
За год стоимость «первичек» в столице заметнее всего снизилась в Некрасовке.
Районы столицы с максимально подешевевшим за год жильем в новостройках называет РБК со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro.
Стоимость «первичек» заметнее всего — на 42 процента — снизилась в Некрасовке. В сентябре 2022 года средняя цена квадратного метра там составляла 284,9 тысячи рублей, в сентябре 2023-го — 164,8 тысячи рублей.
На втором месте в рейтинге — район Аэропорт, где цена упала на 33 процента (с 685 до 460,7 тысячи рублей за «квадрат»), на третьем — Войковский район со снижением стоимости на 21 процент (с 428,5 до 338,8 тысячи рублей за «квадрат»).
В пятерку лидеров также вошли Басманный район (минус 20 процентов, с 585 до 466,7 тысячи рублей) и Нагатинский Затон (минус 19 процентов, с 458 до 371,6 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что квартиры-студии в Москве подорожали до 8,6 миллиона рублей.