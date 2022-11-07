Названы округа Москвы с самым подешевевшим жильем

Округа Москвы с самым подешевевшим жильем называет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследования риелторского агентства Est-a-Tet.

«В октябре 2022 года Восточный административный округ занял первое место среди округов Старой Москвы по снижению цен на вторичном рынке. По сравнению с сентябрем средняя цена одного квадратного метра в ВАО уменьшилась на 2,8 процента, до 274,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На втором месте в московском рейтинге расположился Зеленоградский АО, где средняя цена за «квадрат» снизилась на 2,7 процента, до 210,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный округ с уменьшением цены на 2,6 процента, до 366,3 тысячи рублей.

Четвертую строчку занял Юго-Западный округ, а пятую — Западный с падением цены на 1,9 и 1,62 процента, до 327,9 и 446,9 тысячи рублей соответственно. Следом поочередно расположились Южный, Центральный, Юго-Восточный, Северный и Северо-Восточный административные округа со снижением стоимости квартир от 1,58 до 1,1 процента.

Ранее сообщалось о завышенных, по мнению местных жителей, ценах на жилье в одном из самых тихих районов Москвы.