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11:52, 02 ноября 2022
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Раскрыта стоимость квартир в одном из самых тихих районов Москвы

Раскрыта стоимость квартир в одном из самых тихих районов Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимость квартир в одном из самых тихих районов Москвы, Чертанове Южном, раскрыла «Мосленте» местная жительница Кристина. По ее словам, цена на недвижимость в районе завышена.

«Например, двухкомнатные квартиры, простите, с "бабушкиным" ремонтом стоят около 13-14 миллионов рублей. И это в Южном Чертанове. Не ближний свет», — сообщила героиня интервью.

Женщина объяснила, что район расположен не так близко от центра, как кажется при взгляде на схему метро. «Это такой феномен "серой" ветки. Та же история — с Арбатско-Покровской линией. На обеих есть участки с очень большими расстояниями между станциями. В итоге станций немного, но ехать довольно долго», — рассказала Кристина.

О том, что Чертаново Южное, вопреки стереотипам, спокойный район, «Мосленте» рассказал местный житель Владислав. «Выходи в любое время, гуляй, дыши свежим воздухом. Никто тебя не тронет», — отметил он.

Ранее москвичам раскрыли стоимость вторичных квартир в столице. В третьем квартале за «квадрат» «вторички» в Москве просят в среднем 405,2 тысячи рублей.

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