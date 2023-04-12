Определены округа Москвы с самой доступной вторичной недвижимостью

Округа Москвы с самой доступной вторичной недвижимостью определили для «Известий» специалисты популярного сервиса объявлений. Так, стоимость «квадрата» в Молжаниновском районе составила 69,7 тысячи рублей.

Самая низкая стоимость квадратного метра во «вторичке» зафиксирована в Северном административном округе (САО) — 119,5 тысячи рублей. Наиболее доступна недвижимость в районах Молжаниновский, Западное Дегунино и Бескудниковский, цена за квадратный метр тут 69,7, 96,4 и 106,5 тысячи рублей соответственно.

На втором месте среди бюджетных квартир оказалась недвижимость на востоке столицы со средней стоимостью в 145,9 тысячи рублей за квадратный метр, а на третьем — на юго-востоке Москвы, где квадрат обходится в 180 тысяч рублей.

Пятерку лидеров замкнули Южный и Северо-Восточный административные округа со средней стоимостью квадратного метра во «вторичке» 201,9 и 203,8 тысячи рублей.

Ранее был назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей.