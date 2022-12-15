Определены округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью

Округа старой Москвы с максимально подешевевшей «вторичкой» по итогам ноября определили аналитики риелторской компании Est-a-Тet, передает «РБК-Недвижимость».

«Максимальное снижение (на 1,5 процента) за месяц показали Восточный и Юго-Восточный АО. Причина такой коррекции — в сильной конкуренции со стороны первичного рынка столицы, говорят риелторы. Это наиболее доступные по цене округа Москвы в старых границах и внутри МКАД — здесь сконцентрирована значительная часть предложения новостроек комфорт-класса», — говорится в пресс-релизе.

На третьем месте в рейтинге оказались квартиры в Юго-Западном административном округе, где замечено снижение стоимости на 1,4 процента, до 265,5 тысячи рублей за «квадрат». Первую пятерку лидеров замкнули Северный и Северо-Восточный округа. В их границах недвижимость подешевела на 1,3 и 1,2 процента, до 375,3 и 302,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Также квартиры убавили в цене в Северо-Западном, Южном, Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах Москвы. Специалисты зафиксировали снижение цены «квадрата» от 1,1 до 0,3 процента.

Ранее были названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем. Самую недорогую недвижимость в центре города можно снять менее, чем за 30 тысяч рублей в месяц.