Названы столичные округа с самым дорогим жильем

Столичные округа с самым дорогим жильем «Ленте.ру» назвали аналитики компании «Бон Тон». По итогам 2022 года, наиболее дорогостоящая недвижимость бизнес-класса была обнаружена в Северо-Западном административном округе.

«По данным экспертов, средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса в СЗАО установилась на уровне в 469,3 тысячи рублей (плюс 13,4 процента за год)», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался Западный административный округ (ЗАО), где за год квартиры подорожали на 13,3 процента — до 456,4 тысячи рублей за квадратный метр. Тройку лидеров замкнул Южный административный округ (ЮАО), в котором стоимость недвижимости за год выросла на 8,9 процента — до 446,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Стоимость жилья на 13,3 процента повысилась также и в центре Москвы. Теперь цена квадратного метра там составляет в среднем 445,3 тысячи рублей.

Ранее были выявлены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем.