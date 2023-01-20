Выявлены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем

Районы Москвы с максимально подешевевшим жильем выявили для «РБК-Недвижимости» аналитики риелторского агентства Est-a-Tet.

«По итогам четвертого квартала район Якиманка занял первое место в рейтинге локаций старой Москвы по снижению цен на вторичном рынке. По сравнению с третьим кварталом цена квадратного метра (все сегменты) в локации снизилась на девять процентов, до 810,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

На второй строчке в рейтинге оказался район Измайлово, где квартиры подешевели на 8,1 процента, до 292,3 тысячи рублей. Третье место со снижением на 7,9 процента разделили районы Фили-Давыдково и Марьина Роща, в которых цены опустились до 362,1 и 365,1 тысячи рублей.

Пятерку лидеров замкнули районы Очаково-Матвеевское и Дорогомилово с квартирами, подешевевшими на 7,15 и 7,05 процента, до 449,1 и 527,2 тысячи рублей соответственно. Также падение стоимости от семи до 5,9 процента отмечалось в Метрогородке, на Соколе, в Нагатинском Затоне и Академическом.

Ранее была названа средняя площадь квартир в московских новостройках. С января по ноябрь 2022 года средняя площадь квартиры в московской новостройке сократилась с 58,3 до 54,3 квадратного метра.