11:03, 06 июня 2023
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Окутанное дымом Каширское шоссе попало на видео
На Каширском шоссе на юге Москвы загорелась стройка.
Стройка загорелась на Каширском шоссе на юге Москвы. Окутанная дымом проезжая часть попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», загорелся мусор рядом с магазином кухонной мебели. Сотрудники МЧС уже прибыли на место и приступили к тушению пожара. Информации о пострадавших не поступало.
На опубликованных кадрах виден густой темно-серый дым, который уходит от пожара на дорогу. В это время по шоссе, не останавливаясь, едут автомобили.
Ранее на видео попал интенсивный пожар на Грайвороновской улице в Москве. Возгорание произошло в складском помещении и привело к частичному обрушению ангара.