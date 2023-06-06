Окутанное дымом Каширское шоссе попало на видео

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», загорелся мусор рядом с магазином кухонной мебели. Сотрудники МЧС уже прибыли на место и приступили к тушению пожара. Информации о пострадавших не поступало.

На опубликованных кадрах виден густой темно-серый дым, который уходит от пожара на дорогу. В это время по шоссе, не останавливаясь, едут автомобили.

Ранее на видео попал интенсивный пожар на Грайвороновской улице в Москве. Возгорание произошло в складском помещении и привело к частичному обрушению ангара.