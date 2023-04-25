Олень вышел к водителям в Подмосковье и попал на видео

На кадрах видно, что олень устроил забег по проезжей части. «Автомобилисты засняли животное на встречной полосе», — рассказала администрация сообщества. Появление оленя на дороге удивило пользователей сети. Фолловеры оставили под постом реакции удивления и лайки.

Ранее на видео попал олень, вышедший к людям в Клинском районе Московской области. На кадрах запечатлено, как животное вышло на дорогу, затем пробежалось вдоль проезжей части и, добравшись до пешеходного перехода, пересекло улицу по зебре.