23:24, 25 апреля 2023
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Олень вышел к водителям в Подмосковье и попал на видео
Олень вышел на проезжую часть в подмосковной Яхроме.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Олень, вышедший к водителям на шоссе в Яхроме, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
На кадрах видно, что олень устроил забег по проезжей части. «Автомобилисты засняли животное на встречной полосе», — рассказала администрация сообщества. Появление оленя на дороге удивило пользователей сети. Фолловеры оставили под постом реакции удивления и лайки.
Ранее на видео попал олень, вышедший к людям в Клинском районе Московской области. На кадрах запечатлено, как животное вышло на дорогу, затем пробежалось вдоль проезжей части и, добравшись до пешеходного перехода, пересекло улицу по зебре.