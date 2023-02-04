Олень вышел к людям в Подмосковье и попал на видео

На кадрах запечатлено, как животное вышло на дорогу, затем пробежалось вдоль проезжей части и, добравшись до пешеходного перехода, пересекло улицу по зебре. «Я в первый раз в жизни вижу оленя. Боюсь», — заявила автор видео.

Ранее олень зашел на жилой участок в подмосковной деревне Подлесная и попал на видео. По словам очевидцев, они спасли животное от охотников.