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04:21, 04 февраля 2023
1 мин.

Олень вышел к людям в Подмосковье и попал на видео

Олень вышел к людям в Подмосковье и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»

Олень, вышедший к людям в Клинском районе Московской области, попал на видео. Ролик с парнокопытным опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

На кадрах запечатлено, как животное вышло на дорогу, затем пробежалось вдоль проезжей части и, добравшись до пешеходного перехода, пересекло улицу по зебре. «Я в первый раз в жизни вижу оленя. Боюсь», — заявила автор видео.

Ранее олень зашел на жилой участок в подмосковной деревне Подлесная и попал на видео. По словам очевидцев, они спасли животное от охотников.

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