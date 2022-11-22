В Подмосковье обнаружили «потерянного оленя Санты»

На кадрах видно, что парнокопытное прошлось по двору жилого дома, а затем свернуло в сторону проезжей части. Источник уточнил, что ролик был снят на улице Пушкина. «У нас лисы и летучие мыши были, олень в первый раз», — приводит администрация группы слова местного жителя.

Увиденное заинтересовало пользователей сети. «Опять Санта нажрался и оленей растерял, каждый год одно и тоже», «"Олень" — это самый распространенный вид млекопитающих на дорогах Москвы и Подмосковья», — начали упражняться в юморе комментаторы.

Ранее в селе Поповка в Раменском округе заметили верблюда. На опубликованном в сети снимке животное стоит на фоне деревенских домов.