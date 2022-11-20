Верблюд в подмосковном селе удивил пользователей сети

Пользователей сети удивил верблюд, замеченный в селе Поповка в Раменском округе. Фото экзотичного млекопитающего опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

На снимке животное стоит на фоне деревенских домов. «Выходишь в Подмосковье и видишь зимой верблюда, твоя реакция?» — поинтересовалась у подписчиков администрация группы. Фолловеры оставили под постом десятки недоуменных откликов.

Однако не все удивились появлению верблюда в подмосковном селе. Пользователи рассказали, что аналогичную картину можно наблюдать в Мытищах и в одной из деревень неподалеку от Истры. «Там их ферма. Верблюдов с дороги видно», — объяснили в комментариях. Кто-то предположил, что у животного в Поповке могут быть хозяева.

Ранее экзотических животных обнаружили в московском метро. Школьница забыла возле турникетов на станции двух эублефаров в пластиковом террариуме.