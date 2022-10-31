Ольга Орлова выразила свое отношение к Хеллоуину

Свое отношение к Хеллоуину выразила на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Facebook/Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

В рубрике сторис «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у знаменитости, правильно ли, по ее мнению, праздновать Хеллоуин в России. «Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что есть другие традиции и, соответственно, праздники. Я в принятии. Не понимаю, почему это должно вызывать такой негатив? Не нравится — не празднуй», — написала Орлова.

Телеведущая отметила, что, например, в России на Масленицу сжигают чучело, и кому-то это может показаться странным.

Ранее известный писатель высказался об уехавших из России гражданах. Он отметил, что их нужно разделять: существует множество категорий.