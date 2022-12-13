Онколог дал советы по снижению рисков заболеть раком

Советы по снижению рисков заболеть раком дал в эфире телеканала «Доктор» член ассоциации онкологов RUSSCO, главный научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, профессор, доктор медицинских наук, онколог Сергей Тюляндин.

«Без сомнения, нужно ограничить увлечение ультрафиолетом, потому что он является сильным канцерогеном и провоцирует развитие меланомы. Наша белая кожа зимой "отдыхает". Но мы почему-то, вместо того, чтоб она зимой отдыхала, едем в Таиланд, на Бали, в Египет, на худой конец идем в солярий. К этому нужно относиться очень осторожно», — предупредил врач.

Также Тюлядин напомнил и о других мерах профилактики: о необходимости бросить курить, следить за питанием и весом. Ожирение, по словам медика, увеличивает риск появления злокачественных новообразований. По мнению онколога, идеальный вариант рациона — средиземноморская диета, в которой больше фруктов, овощей, клетчатки и меньше жиров.

Ранее доктор Павлова назвала снижающий риск рака напиток. Она порекомендовала употреблять зеленый чай для профилактики рака.