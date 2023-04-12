Онлайн-выставка ко Дню космонавтики открылась во ВКонтакте

Онлайн-выставка «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики, открылась 12 апреля в социальной сети ВКонтакте. В экспозиции представлены 23 работы современных медиахудожников на тему космоса и космических достижений России, сообщили «Мосленте» в пресс-службе компании.

«На выставке "Сверхновые" можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта», — рассказала куратор выставки Сабина Чагина.

Экспертное жюри за три недели просмотрело более 350 поступивших заявок конкурсантов и выбрало лучшие, ориентируясь на новаторство, художественную индивидуальность и владение современными инструментами цифрового искусства. Наибольшей популярностью среди художников пользовался метод создания искусства с помощью нейронных сетей.

«Среди тем произведений — размышления о том, что было бы, если бы во времена СССР был построен город на Луне, сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое», — сообщили организаторы выставки.

Увидеть работы на тему космоса, созданные с помощью цифровых технологий, и можно в специальном сервисе «Сверхновые» во ВКонтакте.

Ранее сервис VK анонсировал запуск программы по обучению молодежи созданию контента для соцсетей. Принять в ней участие могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет.