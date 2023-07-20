Москвичей предупредили об опасной погоде

О грозе, кратковременных дождях и возможных порывах ветра до 15 метров в секунду предупредил москвичей столичный Комплекс городского хозяйства. Опасная погода в столице ожидается до 21 часа четверга, 20 июля.

«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве прошли интенсивные ливни. Менее чем за час в городе выпало свыше четверти месячной нормы осадков.