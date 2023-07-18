Москвичей попросили воздержаться от выхода на улицу

По возможности не выходить на улицу призвал горожан Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в отдельных районах столицы менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков.

«Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», — говорится в сообщении.

Интенсивный ливень обрушился на город в период с 14 до 15 часов вторника, 18 июля. Больше всего осадков зафиксировали в центре, на северо-востоке и севере столицы. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливнях с градом и грозами. Непогода ожидается в городе с 16:00 18 июля до 11:00 19 июля.