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17:42, 26 февраля 2023
1 мин.

Москвичей предупредили об опасной погоде

Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Об опасной погоде предупредил москвичей столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. По данным синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отметили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредил о снеге и сильном ветре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, оттепель сменится похолоданием. Синоптик посоветовал автомобилистам и пешеходам быть внимательнее из-за гололедицы.

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