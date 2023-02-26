Москвичей предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде предупредил москвичей столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. По данным синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отметили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредил о снеге и сильном ветре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, оттепель сменится похолоданием. Синоптик посоветовал автомобилистам и пешеходам быть внимательнее из-за гололедицы.