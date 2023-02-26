17:42, 26 февраля 2023
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Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Об опасной погоде предупредил москвичей столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. По данным синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
«Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отметили в ведомстве.
Ранее москвичей предупредил о снеге и сильном ветре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, оттепель сменится похолоданием. Синоптик посоветовал автомобилистам и пешеходам быть внимательнее из-за гололедицы.