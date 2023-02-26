Москвичей предупредили о зарядах снега

О погоде в воскресенье, 26 февраля, москвичам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он предупредил о снеге и сильном ветре.

«Заряды снега. Ветрено. Оттепель сменится похолоданием. С 17-18 часов температура перейдет нулевую отметку и уйдет в минус — на дорогах образуется гололедица толщиной 4-7 миллиметров. Автомобилисты и пешеходы, будьте вечером осторожны — скользко!» — говорится в сообщении метеоролога.

Коллега Тишковца Михаил Леус объяснил, что начало дня столица проведет в теплом секторе циклона, а после полудня на погоде скажется влияние холодного атмосферного фронта. «В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, местами с дождем. Во второй половине дня осадки будут переходить в твердую фазу. Добавит погоде дискомфорта порывистый ветер», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в столице в начале дня составит один-три градуса тепла, а к вечеру местами опустится до минус двух градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым.

Ранее о «малорадостной апрельской погоде» в Москве предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.