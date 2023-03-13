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09:56, 13 марта 2023
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Жителей Москвы предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра.

Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области, сообщает Гидрометцентр России. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до вторника, 14 марта, из-за ветра.

«Ветер. Местами порывы 15-18 метров в секунду. Период предупреждения до 21:00. 14 марта», — говорится в сообщении о Москве. На территории Подмосковья на дорогах ожидается гололедица.

По информации синоптиков, в понедельник в столице ожидается от минус 2 до 0 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Во вторник до плюс 5 градусов, дождь и мокрый снег.

Ранее дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды.

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