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19:32, 11 марта 2023
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Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды

Дерматолог Кудашкина порекомендовала сбалансированно питаться при перепадах погоды.

Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды
Фото: Unsplash

Рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды дала в беседе с «Мослентой» врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, герантолог, главный врач клиники PREVENTAmed Елена Кудашкина. По ее словам, основной задачей в таких условиях становится глубокое питание кожи и защита барьерной функции.

«У многих людей перепады погоды приводят к покраснению и сухости кожи, которая не выдерживает столь агрессивного воздействия окружающей среды. Для того чтобы сохранить кожу в нормальном состоянии нужно придерживаться некоторых рекомендаций», — отметила специалист.

По словам эксперта, необходимо пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса в сутки. Правильно и сбалансированно питаться, следить за показателями основными витаминов, принимать витамин D, Омегу-3, магний и йод в профилактических дозах, высыпаться и регулярно и своевременно отдыхать, стараться избегать серьезных стрессов.

Кудашкина порекомендовала отдавать предпочтение косметическим средствам с керамидами, поскольку они способствуют восстановлению кожи. По возможности исключить любое механическое и токсическое воздействие на кожу — не использовать скрабы, чистки, пилинги и дешевую декоративную косметику. Необходимо добавить в свой домашний уход защитные маски и средства с липидами, рассказала врач.

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