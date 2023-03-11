Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды

Рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды дала в беседе с «Мослентой» врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, герантолог, главный врач клиники PREVENTAmed Елена Кудашкина. По ее словам, основной задачей в таких условиях становится глубокое питание кожи и защита барьерной функции.

«У многих людей перепады погоды приводят к покраснению и сухости кожи, которая не выдерживает столь агрессивного воздействия окружающей среды. Для того чтобы сохранить кожу в нормальном состоянии нужно придерживаться некоторых рекомендаций», — отметила специалист.

По словам эксперта, необходимо пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса в сутки. Правильно и сбалансированно питаться, следить за показателями основными витаминов, принимать витамин D, Омегу-3, магний и йод в профилактических дозах, высыпаться и регулярно и своевременно отдыхать, стараться избегать серьезных стрессов.

Кудашкина порекомендовала отдавать предпочтение косметическим средствам с керамидами, поскольку они способствуют восстановлению кожи. По возможности исключить любое механическое и токсическое воздействие на кожу — не использовать скрабы, чистки, пилинги и дешевую декоративную косметику. Необходимо добавить в свой домашний уход защитные маски и средства с липидами, рассказала врач.

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