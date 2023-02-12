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16:18, 12 февраля 2023
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Москвичам рассказали о погоде на День всех влюбленных

Москвичам рассказали о погоде на День всех влюбленных
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В День всех влюбленных, 14 февраля, погода в Москве будет умеренно теплой и снежной. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: ноль — минус пять (градусов). Температура будет выше нормы, на три градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но (будет) снег», — сообщил синоптик. Он добавил, что сугробы вырастут примерно на четыре сантиметра.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о метели. Высота сугробов в городе повысится на 5-10 сантиметров, отметил он.

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