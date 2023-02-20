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09:46, 20 февраля 2023
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Москвичей предупредили об опасной погоде

Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москвичей вновь предупредили об опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в Москве и Московской области до четверга, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 16:00 21 февраля», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в понедельник в столице ожидается до 3-5 градусов мороза с небольшим снегом, во вторник похолодает до минус 6-8 градусов, осадки продолжатся.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал москвичам прогноз погоды на весенние месяцы.

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