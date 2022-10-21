Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде жителей Подмосковья предупредил Гидрометцентр России. Из-за тумана в регионе был объявлен «желтый» уровень опасности.

«Туман ожидается с двух часов ночи до семи часов утра субботы, 22 октября», — говорится в сообщении метеорологов.

В более поздние часы, по данным синоптиков, погодной опасности не предвидится.

Ранее сообщалось, что первый мокрый снег выпал в Москве в районе Теплого стана. Этот момент попал на видео.