13:13, 21 октября 2022
1 мин.
В Москве выпал первый снег и попал на видео
Фото: Artem Sapegin / Unsplash
Первый мокрый снег выпал в Москве в районе Теплого стана в пятницу, 21 октября. Этот момент попал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла — ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает», — написал он.
На опубликованных кадрах видно, как на лобовое стекло авто падают и сразу тают еле заметные снежинки. По данным Тишковца, осадки были зафиксированы около восьми утра.
Ранее в ночь на 21 октября первый снег зафиксировали некоторые метеостанции севера Подмосковья. Слабый дождь со снегом прошел у аэропорта Шереметьево.