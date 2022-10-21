В Москве выпал первый снег и попал на видео

«Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла — ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает», — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как на лобовое стекло авто падают и сразу тают еле заметные снежинки. По данным Тишковца, осадки были зафиксированы около восьми утра.

Ранее в ночь на 21 октября первый снег зафиксировали некоторые метеостанции севера Подмосковья. Слабый дождь со снегом прошел у аэропорта Шереметьево.