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13:13, 21 октября 2022
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В Москве выпал первый снег и попал на видео

В Москве выпал первый снег и попал на видео
Фото: Artem Sapegin / Unsplash

Первый мокрый снег выпал в Москве в районе Теплого стана в пятницу, 21 октября. Этот момент попал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москва в кольце снежинок, но за МКАД вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла — ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает», — написал он.

На опубликованных кадрах видно, как на лобовое стекло авто падают и сразу тают еле заметные снежинки. По данным Тишковца, осадки были зафиксированы около восьми утра.

Ранее в ночь на 21 октября первый снег зафиксировали некоторые метеостанции севера Подмосковья. Слабый дождь со снегом прошел у аэропорта Шереметьево.

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