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09:08, 05 марта 2023
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Жителей Москвы предупредили об опасной погоде

Предупреждение об опасной погоде продлили в Москве и Московской области, сообщает Гидрометцентр России. «Желтый» уровень опасности на территории региона объявили до понедельника, 6 марта.

«Период предупреждения до 11:00 6 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщении о Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Днем в воскресенье, 5 марта, ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достегать до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении арктических холодов.

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