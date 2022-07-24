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Вчера в 23:17
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Объявление об опасности холеры заметили в поезде из Москвы

Объявление об опасности холеры заметили в поезде из Москвы
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Объявления об опасности холеры и ее симптомах заметили в поезде Москва — Тверь — Конаково. Фото из вагона опубликовали в Telegram-канале «Едем по Москве».

На плакатах перечислены основные пути передачи инфекции, симптомы заражения и методы профилактики. «Помните! Раннее обращение за медицинской помощью позволит своевременно провести эффективное лечение холеры и не допустить неблагоприятного исхода», — написано на информационной наклейке.

Увиденное заинтересовало и напугало пользователей сети. Фолловеры оставили под снимком из поезда несколько десятков реакций, выражающих удивление.

Ранее терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала об опасности заражения холерой в водоемах. В связи с этим доктор посоветовала не купаться в запрещенных местах.

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