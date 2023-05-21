Жителей столичного региона предупредили об опасности ландышей

Об опасности ландышей москвичей и жителей Подмосковья предупредила пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Материал имеется в распоряжении «Мосленты».

«Как бы не был красив цветок и какими бы целебными свойствами он не обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах», — сообщили специалисты. По их словам, яд этого растения опасен и для людей, и для животных.

По данным пресс-службы, период цветения ландыша начался в лесах Подмосковья и продлится 20-25 дней. В 80-е годы эти цветы попали под угрозу исчезновения в области, поэтому специалисты посоветовали не срывать их. Они также предупредили о хрупкости растение и призвали смотреть под ноги и не топтать цветы.

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