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16:44, 29 октября 2022
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Названы основные опасности лечения изжоги содой

Названы основные опасности лечения изжоги содой
Фото: unsplash

Основные опасности, которые могут возникнуть при лечении изжоги содой «Газете.Ru» назвал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, это вещество может привести к язве желудка и образованию камней в почках.

«Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции этом может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной — к раку пищевода. Есть лечение, которое от этих осложнений спасает. Но сода против них бессильна, потому что действует очень короткое время — даже не часы, а минуты», — объяснил специалист.

По его словам, регулярное употребление соды может провоцировать повышенное газообразование, также это вещество способно усиливать выработку соляной кислоты, которая разъедает желудок изнутри.

Гастроэнтеролог отметил, что если постоянно пить соду при изжоге, то кровь начнет ощелачиваться. Это, в свою очередь, приведет к ощелачиванию мочи, в итоге в почках образуются фосфатные камни, которые невозможно растворить, а можно только удалить с помощью оперативного вмешательства.

При частых приступах изжоги Вялов порекомендовал обращаться ко врачу, который сможет назначить правильное лечение.

Ранее гастроэнтеролог назвала указывающие на заболевания печени симптомы.

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