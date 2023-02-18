В Москве автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

Департамент транспорта Москвы выпустил предупреждение для автомобилистов из-за опасной ситуации на дорогах и снежной бури. По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 февраля, с 11:00 и до конца дня местами ожидается метель и усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Особенно на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах», — говорится в сообщении.

Столичных водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее города с самыми вежливыми водителями определил портал Superjob.ru. Москва и Санкт-Петербург оказались в лидерах рейтинга, составленного по итогам проведенного социологического опроса.