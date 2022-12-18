В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину

Провалившуюся под лед женщину спасли в центре Москвы в районе Крымского моста. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Напротив дома 1 на Пречистенской набережной, в 50 метрах от берега, на борт спасательного судна "Славир" работники станции подняли из толщи воды женщину», — говорится в сообщении.

Пострадавшую 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Затем женщину отправили в медучреждение. Причина происшествия будет устанавливаться правоохранительными органами, уточнили в департаменте.

Ранее в Подмосковье подросток умер, провалившись под лед. Его тело извлекли спасатели из Купавенского пруда.