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10:22, 18 декабря 2022
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В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину

В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Провалившуюся под лед женщину спасли в центре Москвы в районе Крымского моста. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Напротив дома 1 на Пречистенской набережной, в 50 метрах от берега, на борт спасательного судна "Славир" работники станции подняли из толщи воды женщину», — говорится в сообщении.

Пострадавшую 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Затем женщину отправили в медучреждение. Причина происшествия будет устанавливаться правоохранительными органами, уточнили в департаменте.

Ранее в Подмосковье подросток умер, провалившись под лед. Его тело извлекли спасатели из Купавенского пруда.

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