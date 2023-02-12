Город
10:43, 12 февраля 2023
1 мин.

Москвичей предупредили об опасности на улицах города

Москвичей предупредили об опасности на улицах города
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России. Горожан призвали соблюдать осторожность.

«Ветер, порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения — до 21:00 воскресенья, 12 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

На улицах столичного региона также сохраняется опасность из-за гололедицы. Период предупреждения по этому поводу продлили до 21:00 вторника, 14 февраля.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали об опасности из-за сильного снега и метелей.

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