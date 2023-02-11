15:13, 11 февраля 2023
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье
Фото: Süheyl Burak / Unsplash
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.
«Снег, местами сильный, метель. Обледенение. Период предупреждения — с 21:00 субботы, 11 февраля, до 11:00 воскресенья, 12 февраля», — говорится в сообщении метеорологов.
Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Период предупреждения — до 21:00 субботы, 11 февраля.