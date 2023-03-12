Москвичей предупредили об опасности на улице

Об объявленном на улицах Москвы и Подмосковья «желтом» уровне погодной опасности из-за снега и ветра предупреждает Гидрометцентр России.

«Местами сильный снег, обледенение. Период предупреждения — до 21:00 воскресенья, 12 марта», — говорится в сообщении метеорологов.

Предупреждение о сильном ветре с порывами до 15-18 метров в секунду, а также о гололедице на дорогах действует в регионе до 21:00 вторника, 14 марта.

Ранее о погоде в Москве в воскресенье, 12 марта, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пообещал жителям города сменяющий дожди снег.