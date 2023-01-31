Названы первые признаки нарушения работы печени

Первые признаки нарушения работы печени в разговоре с «Мослентой» назвала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова. По ее словам, этот орган не имеет нервных окончаний, и, следовательно, не болит, поэтому обычно заболевания выявить трудно.

«Причины заболеваний печени многообразны. В своей практике врачи-гепатологи часто сталкиваются с патологией печени, вызванной лишним весом, злоупотреблением алкоголя, наличием вирусов гепатита, приемом лекарственных препаратов, БАДов, генетическими и иммунными нарушениями», — рассказала специалист.

По ее словам, к первым признакам нарушения работы печени можно отнести: тяжесть в правом подреберье. Сама печень не болит, но при некоторых заболеваниях она способна увеличиваться, что в свою очередь ведет к перерастяжению ее капсулы, что может вызывать вышеперечисленные симптомы.

Кроме того, о проблемах с печенью сигнализирует слабость, повышенная утомляемость, снижение настроения, кожный зуд, желтушность кожных покровов, склонность к отекам. Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани.

Частые беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения тоже могут говорить заболевании органа. При нарушении белково-синтетической функции печень начинает синтезировать меньше белков, регулирующих свертывание крови, в результате чего развивается геморрагический синдром, продолжила врач.

При заболеваниях печени орган может не справляться с обезвреживанием токсических веществ, что может вызвать тошноту и рвоту, как проявление интоксикационного синдрома.

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