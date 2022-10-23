Врач предупредил об опасности самолечения антибиотиками

Об опасности самостоятельного приема антибиотиков во время простуды или гриппа в разговоре с «Мослентой» рассказал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

«Главная опасность антибиотикотерапии состоит в том, что при бесконтрольном их приеме повышается риск развития устойчивости к препаратам, то есть не подавленные до конца бактерии формируют устойчивость к антибиотику, из-за чего в последствии антибиотик может не подействовать, когда будет действительно необходим», — объяснил врач.

По словам специалиста, бактерии быстро приспосабливаются к изменяющимся и даже экстремальным условиям окружающей среды и вырабатывают новые свойства. Кроме того, бактерии способны передавать ген устойчивости другим бактериям, привести к серьезным, возможно, опасным для жизни осложнениям основного заболевания.

В первую очередь, антибиотики – препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Однако, некоторые люди применяют их, чтобы избавиться от кашля, простуды и гриппа. Такое нерациональное применение антибиотиков наносит лишь вред и без того ослабленному организму, продолжил эксперт.

Каландия порекомендовал принимать такие препараты только по назначению лечащего врача, который исходя из общей клинической картины болезни, наличия аллергических реакций и многих других факторов, определит тип инфекции и подберет правильный антибиотик. Схема лечения обычно назначается по результатам лабораторных, инструментальных исследований.

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