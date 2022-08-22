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Москвичам спрогнозировали жару и опасность стихийных бедствий

Москвичам спрогнозировали жару и опасность стихийных бедствий
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Возвращение 30-градусной жары в Москву и область прогнозирует в понедельник 22 августа Гидрометцентр России. В регионе до 23 августа продлен «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий вероятность стихийных бедствий с нанесением ущерба.

«Местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Период предупреждения до 23 часов 23 августа», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, днем по области местами небольшой дождь, температура 25-30 градусов, в Москве преимущественно без осадков, 27-29 градусов, Ветер юго-восточный днем 6-11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение 33-градусной жары без осадков до конца недели.

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