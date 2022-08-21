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Названы сроки возвращения аномальной жары в Москву

Названы сроки возвращения аномальной жары в Москву
Фото: Светлана Колоскова / РИА Новости

Сроки возвращения аномальной жары в Москву назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 33-градусная жара без осадков ожидается уже на следующей неделе.

«28–30 градусов в понедельник, а уже во вторник и среду — 31–33 градуса. Существенных осадков не ожидается. Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца», — сообщил он. Такой температурный фон на 7–8 градусов превышает климатическую норму, предупредил специалист.

Снижение температуры ожидается лишь во второй половине предстоящей недели. С пятницы, 26 августа, температура опустится до 25–29 градусов тепла. Давление в течение всей недели будет выше нормы примерно на 7–10 миллиметров ртутного столба, резюмировал Вильфанд.

Ранее жару в последнюю неделю лета спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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