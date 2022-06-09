Вирусолог назвал главную опасность вакцины от оспы

В России остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, однако препарат имеет опасный побочный эффект, способный привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом в интервью URA.RU рассказал вирусолог, главный научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например " Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность», — предупредил ученый.

Специалист объяснил, что из-за вакцины можно было приобрести тяжелую болезнь — «генерализованную вакцину» — кожное заболевание, характеризующееся генерализованной сыпью кожных поражений и вызываемое вирусом осповакцины. «Вакцина от оспы всегда была болью медиков. Врачи вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что ее можно не применять», — заключил Альтштейн.

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