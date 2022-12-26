Перечислены главные опасности новогодних украшений

Главные опасности новогодних украшений перечислила в личном Telegram-канале врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная. Она отметила, что елки и тематический декор увеличивают риск возгораний.

«Сухая елка при случайном попадании на нее искры загорается легче и горит быстрее, чем даже газета. Чтобы снизить вероятность возгорания, следует обрезать ствол дерева перед тем, как поставить в воду, и ежедневно его поливать. Проверить, достаточно ли свежая и увлажненная елка, можно, согнув иголку — у увлажненной елки они будут легко сгибаться. И они не должны осыпаться», — заявила врач.

Также Левадная рекомендовала отодвинуть елку на безопасное расстояние от стен, потолка и батарей, отказаться от украшения жилища настоящими свечами и не зажигать бенгальские огни или «свечи-фонтаны» около елки.

Новогодние гирлянды тоже представляют опасность, напомнила врач. Необходимо проверять их исправность, выбрасывать устаревшие украшения, не перегружать розетки электрическими приборами, не оставлять елочные огни включенными, уходя из дома или ложась спать.

Ранее стали известны предпочтения москвичей при выборе новогодних украшений. Горожане чаще всего выбирают белые елочные шары и подвески в форме кролика — символа предстоящего года.