Синоптики предупредили об опасности в Московском регионе

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе, передает в понедельник, 14 ноября, Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 22 часов 15 ноября», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве и области синоптики прогнозируют порывистый северо-западный и северный ветер: ночью местами с порывами до 20 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал вторник, 15 ноября, датой формирования устойчивого снежного покрова в Москве.