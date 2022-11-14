09:39, 14 ноября 2022
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Синоптики предупредили об опасности в Московском регионе
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе, передает в понедельник, 14 ноября, Гидрометцентр России.
«Гололедица. Период предупреждения до 22 часов 15 ноября», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Москве и области синоптики прогнозируют порывистый северо-западный и северный ветер: ночью местами с порывами до 20 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал вторник, 15 ноября, датой формирования устойчивого снежного покрова в Москве.