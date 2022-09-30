09:47, 30 сентября 2022
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Синоптики предупредили о погодной опасности в столичном регионе
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе, предупреждает Гидрометцентр России.
«Гроза. Период предупреждения с 11:00 30 сентября до 21:00 30 сентября», — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в пятницу температура в Москве 14-16 градусов, по области 12-17 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Ранее «Метеоновости» спрогнозировали в Москве дождливые выходные.