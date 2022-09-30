Синоптики предупредили о погодной опасности в столичном регионе

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения с 11:00 30 сентября до 21:00 30 сентября», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в пятницу температура в Москве 14-16 градусов, по области 12-17 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ранее «Метеоновости» спрогнозировали в Москве дождливые выходные.