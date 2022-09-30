Город
09:47, 30 сентября 2022
1 мин.

Синоптики предупредили о погодной опасности в столичном регионе

Синоптики предупредили о погодной опасности в столичном регионе
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения с 11:00 30 сентября до 21:00 30 сентября», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в пятницу температура в Москве 14-16 градусов, по области 12-17 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ранее «Метеоновости» спрогнозировали в Москве дождливые выходные.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.