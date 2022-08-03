«Желтый» уровень погодной опасности вновь объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве и области. Гидрометцентр России предупреждает о повышенной вероятности возникновения пожаров с 12.00 среды, 3 августа до 12.00 пятницы, 5 августа из-за вернувшейся в регион жары.

Синоптики прогнозируют в среду переменную облачность без осадков, слабый ветер и дневную температуру воздуха от 25 до 30 градусов. Ночью станет прохладнее, от 12 до 17 градусов тепла, а уже в четверг воздух прогреется до 31 градуса в Москве и 32 в области.

Жаркая погода продержится до конца недели. Максимальная температура — 33 градуса в пятницу и субботу. В последний выходной синоптики пообещали небольшой кратковременный дождь и 31 градус тепла.

Ранее жители региона вспомнили о массовых пожарах в Подмосковье в 2010 году. Тогда столицу и ее окрестности накрыл густой смог. Москвичи назвали то лето «апокалиптическим».