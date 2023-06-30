Названы опасные действия при укусе змеи

Об опасности отсасывания яда и прижигания ранок после укуса змеи предупредил в Telegram-канале Минздрава Московской области врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

«НЕ отсасывать яд! Это может ухудшить состояние пострадавшего и его спасителя — велика вероятность, что яд впитается через слизистую рта», — цитирует врача канал.

По словам специалистов, опасно и прижигание места укуса. В таком случае просто дополнительно появится ожог, а действие яда не снизится. Накладывать жгут, делать разрезы и насечки вокруг раны тоже запрещено, поскольку это может вызвать гангренозные явления и только повысить риск летального исхода.

После укуса змеи важно не паниковать. Интенсивное движение только ускорит кровоток и, соответственно, распространение яда по организму. Правильной тактикой будет напоить пострадавшего водой, уложить его, обеспечить ему полный покой и незамедлительно отвезти в больницу или вызывать скорую помощь.

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